Honda City Listrik Meluncur di Thailand, Usung Teknologi Sport Hybrid

PIKIRAN RAKYAT - Honda meluncurkan dua model baru, yaitu All New Honda City Hatchback dan New Honda City e:HEV kemarin, Selasa 24 November 2020.

Bukan di Indonesia, kedua produk tersebut diluncurkan Honda di Thailand.

Honda City generasi ke-5 yang diluncurkan pada November 2019 lalu, merupakan Honda City pertama yang menggunakan mesin 1.0 Liter.

Mobil ini mendapat sambutan baik di Thailand dengan catatan penjualan mencapai 35.000 unit dalam kurun waktu satu tahun.

Pitak Pruittisarikorn, Chief Operating Officer, Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. mengatakan, Honda City akan menciptakan fenomena baru dan menetapkan standar baru untuk pasar City Car Thailand dengan melengkapi jajaran "The City Series" melalui dua model baru.

"Peluncuran dua model baru ini, All New Honda City Hatchback dan New Honda City e:HEV akan melayani berbagai gaya hidup konsumen dengan lebih baik serta meningkatkan potensi dan kekuatan Honda di segmen pasar City Car," papar Pitak dalam keterangan resmi pada Pikiran-Rakyat.com.

Untuk spesifikasi, Honda City Hatchback hadir dengan desain yang sporty. Untuk mesin yang digunakan, mobil ini menggendong mesin 1.0L 3-silinder, 12-katup, DOHC VTEC Turbo.