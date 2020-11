Motor Baru Yamaha Hingga Mobil Listrik Pertama Toyota Meluncur Hari ini

PIKIRAN RAKYAT - Pasar otomotif Indonesia bakal kehadiran dua produk baru hari ini, Selasa 24 November 2020.

Produk pertama yaitu motor baru Yamaha.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) melalui akun sosial medianya mengkonfirmasi peluncuran produk baru.

Dalam video berdurasi singkat tersebut terlihat sebuah motor dengan siluet biru melintas.

Jika dilihat secara sekilas, maka bagian depan motor memiliki bentuk seperti Yamaha Mio Soul.

Terdapat tulisan "Wanna Be More Active And Fun" dengan tampilan motor matik dalam video yang dibagikan di akun Instagram @yamahaindonesia.

"Let’s Goooo, Brosis! Bakal ada yang seru dan keren buat nemenin lo tampil di jalan nih!.