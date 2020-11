Helmy Sungkar Meninggal, Rifat : Terima Kasih untuk Semuanya

PIKIRAN RAKYAT - Helmy Sungkar meninggal dunia pada Selasa, 24 November 2020.

Kabar meninggalnya tokoh balap nasional ini disiarkan langsung oleh sang putra, Rifat Sungkar melalui akun Instagram miliknya.

Melalui akun miliknya, @rifato, Rifat mengatakan Helmy meninggal dunia pada pukul 06.10 WIB.

"Innaillaihi Wainaillaihi Rojiun.. Telah berpulang Helmy Sungkar Alurmei Selasa, 24 November 2020 pukul 06.10 WIB," tulis akun Instagram @harisutt yang diunggah Rifat Sungkar ke akun Instagram @rifato pada Selasa 24 November 2020.

Lebih lanjut, suami dari Sissy Priscillia tersebut mengucapkan kata perpisahan dengan sang Ayah.

Simak fakta soal tokoh otomotif nasional Helmy Sungkar yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya Selasa 24 November 2020 hari ini Instagram.com/@rifato

"Selamat jalan pa. Terimakasih untuk semuanya we will continiue your legacy," tulis Rifat di akun sosial medianya.

