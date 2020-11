Siap-Siap, Besok Yamaha Luncurkan Motor Matik Baru, Buntut Belakang Mirip NMax!

PIKIRAN RAKYAT - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) akan segera meluncurkan sebuah motor baru dalam waktu dekat.

Belum diketahui motor jenis apa yang akan dikeluarkan oleh Yamaha. Tapi terlihat dari bentuknya, nampaknya perusahaan asal Jepang tersebut akan merilis motor matik generasi terbaru.

Hal ini mereka jelaskan pada unggahan video di akun Instagram resmi mereka pada Senin, 23 November 2020 kemarin.

Baca Juga: Muncul Wacana SIM C Jadi Tiga Golongan, Simak Penjelasan dan Klasifikasinya Berikut Ini

Dalam video berdurasi singkat tersebut terlihat sebuah motor dengan siluet biru melintas.

Jika dilihat secara sekilas, maka bagian depan motor memiliki bentuk seperti Yamaha Mio Soul.

Sedangkan bentuk buritannya akan mengingatkan siapapun pada motor matik Yamaha Nmax lengkap dengan slebor berukuran panjang.

Baca Juga: Yamaha NMax Varian Terbaru Meluncur, Berikut Harga Bulan dan Spesifikasinya

Setelah motor itu berlalu, muncul tulisan "Wanna Be More Active And Fun" dengan tampilan motor matik tersebut terlihat sedikit di bagian belakang.

Lalu muncul tanggal perilisannya yang menyatakan bahwa motor baru tersebut akan diluncurkan pada Rabu, 25 November 2020 pada pukul 10.00 WIB.