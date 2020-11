Yamaha NMax Varian Terbaru Meluncur, Berikut Harga Bulan dan Spesifikasinya

PIKIRAN RAKYAT - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) baru saja meluncurkan sebuah motor terbaru pada Sabtu 21 November 2020 kemarin.

Motor tersebut ialah matik varian Yamaha Nmax 155 Connected (standard upgrade).

Sesuai dengan namanya, motor ini merupakan varian standar dari All New Nmax 155 Connected tetapi sudah dilengkapi dengan fitur Y-Connect unggulan dari Yamaha.

Baca Juga: Beredar Bocoran Spesifikasi Honda CBR 150R 2021, Desain Seperti 250 CC dan Sudah Dilengkapi USD!

"Menjawab keinginan konsumen Yamaha, pada hari ini kami dengan rendah hati meluncurkan All New NMAX Standard versi upgrade yang telah connected untuk menambah line up produk All New NMAX 155 yang sudah ada.

"Dengan harapan pecinta MAXi mempunyai lebih banyak varian sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ujar Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Dyonisius Beti pada Sabtu 21 November 2020.

Diketahui motor pesaing dari Honda PCX ini hanya mendapatkan penambahan harga sekitar 1 jutaan dari versi biasanya.

Baca Juga: Yamaha Tambah Varian All New Nmax 155, Versi Standar Kini Dilengkapi Y-Connect

Dengan adanya fitur Y-Connect, 155 memiliki keunggulan yang belum dimiliki pesaingnya seperti Honda PCX 150.

Pengendara bisa menghubungkan motor miliknya dengan smartphone melalui koneksi bluetooth.