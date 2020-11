Khabib Nurmagomedov Beri Peringatan Keras kepada para Penista Agama

View this post on Instagram

Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотней миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей. Неужели они полагают что таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распространение которого Он обещал довести до конца в своей прекрасной книге. Неужели они считают что своими низкими и подлыми поступками они смогут чем то навредить тому, кто пришёл на эту землю с одной лишь целью - ввести людей из мрака невежества и поклонения идолам к свету истины и поклонению одному Аллаху - Создателю и истинному Владыке всего сущего. Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людей невежественных. Что ж они сделали то, что сделали и дело их у Аллаха, а мы лишь скажем что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммаду и светлой памяти о нем в сердцах полутора миллиардов людей. Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка а также его семью, сподвижников и всех тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит своё наказание на каждого кто покушается на честь лучшего из людей - его пророка Мухаммада ﷺ. Воистину Аллах не нарушает обещаний.