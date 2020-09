Juara di Tengah Hening, Naomi Osaka Mengaku Berat Kembali Bertemu Azarenka di Final

PIKIRAN RAKYAT - Petenis asal Jepang, Naomi Osaka berhasil meraih grand slam ketiga sepanjang kariernya, usai menjuarai AS Terbuka 2020. Di partai final, Naomi mengalahkan unggulan keempat Victoria Azarenka dengan skor 1-6, 6-3, 6-3 di Stadion Arthur Ashe, New York, Minggu 13 September 2020 WIB.

Sebelumnya, Naomi menang di AS Terbuka 2018 dan Australia Terbuka 2019. Dengan kemenangan ini, maka Naomi berhasil mempertahankan prestasi 100 persen di partai final grand slam dengan selalu menang.

Sebaliknya, Azarenka artinya sudah tiga kali gagal merebut trofi US Open karena hanya menjadi runner up juga pada 2012 dan 2013. Meski begitu, perjuangan Azarenka untuk mencapai final US Open 2020 tetap patut diacungi jempol.

Baca Juga: Jadwal Live Streaming MotoGP San Marino 2020 Sore Ini, Pole Position Didominasi Yamaha

Sebab, petenis Belarusia berusia 31 tahun itu belum pernah menginjak final turnamen besar lagi dalam tujuh tahun belakangan ini. Azarenka lebih fokus untuk menjadi ibu sejak melahirkan beberapa tahun lalu.

loading...

Hasil laga ini sekaligus menandai bahwa ada petenis selain Arantxa Sanchez-Vicario yang mampu membalikkan keadaan ketika tertinggal pada set pertama final di tahun 1994. Dia adalah Naomi Osaka.

Di laga itu, Azarenka, yang belum pernah menjuarai AS Terbuka, berhasil unggul di gim pertama dengan skor telak 6-1. Namun Osaka tak menyerah begitu saja. Ia berhasil bangkit dan menang di gim kedua dengan skor 6-3. Di set penentuan, skor sempat imbang 1-1 sebelum Osaka meraih tiga poin berikutnya menjadi 4-1.

Baca Juga: Bacaan Niat Puasa Senin Kamis, Ini Penjelasan Kamu Disarankan Lakukan Ibadah Sunnah Ini

Azarenka berusaha mengejar hingga skor menjadi 3-4. Tapi perjuangan petenis Belarusia tersebut berakhir di situ, sebab Osaka mampu mengamankan dua poin tersisa dan menutup gim ketiga dengan skor 6-3.