Terkait dengan Penembakan Warga Kulit Hitam, Milwaukee Bucks Boikot Pertandingan Playoff NBA

PIKIRAN RAKYAT - Panitia kompetisi bola basket nasional Amerika (NBA) menunda jadwal pertandingan playoff Rabu (Kamis WIB) setelah Milwaukee Bucks memboikot pertandingan mereka melawan Orlando Magic untuk memprotes penembakan polisi di Wisconsin akhir pekan lalu.

"Kami lelah dengan pembunuhan dan ketidakadilan," kata guard Bucks George Hill kepada The Undeftered seperti dikutip Reuters tentang keputusan Milwaukee untuk tidak bermain, Kamis 27 Agustus 2020.

Bucks dan Magic dijadwalkan untuk bermain Rabu malam (Kamis dini hari WIB), tetapi Bucks memilih tidak hadir di lapangan. Setelah boikot Bucks menjadi resmi, empat tim lain yang akan bermain di gim kelima pada Rabu (Kamis WIB) mempertimbangkan kemungkinan boikot sebelum NBA menunda pertandingan.

"NBA dan Asosiasi Pemain Bola Basket Nasional hari ini mengumumkan bahwa sehubungan dengan keputusan Milwaukee Bucks untuk tidak hadir hari ini untuk Pertandingan kelima melawan Orlando Magic, tiga pertandingan hari ini - Bucks vs. Magic, Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder dan Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers - telah ditunda. Gim kelima dari setiap seri akan dijadwal ulang," demikian NBA mengumumkan Rabu malam waktu setempat.

Boikot itu merupakan tanggapan Bucks terhadap penembakan Jacob Blake, seorang pria kulit hitam yang ditembak di belakang tubuhnya oleh polisi Minggu di Kenosha, Wisconsin.

Video menunjukkan Blake mencoba masuk ke mobilnya, dengan seorang polisi menarik kaus putih Blake , lalu melepaskan beberapa tembakan dari jarak dekat ke punggungnya.

Ayah Blake, yang juga bernama Jacob Blake, mengatakan kepada ABC News bahwa dia diberitahu bahwa putranya lumpuh mulai dari pinggang ke bawah.