Anthony Ginting Usai Lamar Pacar di Australia: Terima Kasih Sudah Selalu Sabar

PIKIRAN RAKYAT - Pebulu tangkis putra Indonesia, Anthony Ginting, melamar kekasihnya, Mitzi Abigail Purnama, di tepi Sungai Parramatta dengan latar belakang Sydney Opera House, Australia.

Anthony Ginting membagikan momen dirinya melamar Mitzi Abigail Purnama di akun Instagram pribadinya. Anthony Ginting bersyukur Mitzi menerima pinangannya.

"She said 'Yes'. Terimakasih sudah selalu sabar untuk menemani, menerima, memahami dan mendukungku. Terimakasih sudah saling mau berproses untuk menjadi dewasa di dalam hubungan ini," ujar Anthony Ginting dalam keterangan unggahan itu pada Minggu, 25 Juni 2023.

Anthony Ginting juga bersyukur hubungannya dengan Mitzi kini mengarah ke jenjang yang lebih serius.

"Tak ada kata yang bisa melukiskan betapa bersyukurnya saya karena Tuhan mengizinkan kamu masuk ke kehidupan saya. Setelah bertahun-tahun, saya sangat bersyukur kami bisa selangkah lebih maju," ujarnya.

"Jalan yang ditempuh masih jauh, jadi ayo nikmati setiap momen bersama! Sayang kamu @mitziabigail," ujarnya lagi.

Hal itu pula yang membuat Anthony Ginting absen di resepsi pernikahan Sanjaya Sukamuljo dan Valencia Tanoesoedibjo di Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

