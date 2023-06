Tren Pound Fit, Bakar Kalori Sambil Bersenang-senang

MENGELUARKAN sisi cadas dan bergerak ritmis ditemani alunan musik alternative rock, sambil drumming membakar kalori? Bisa. Yuk, temukan jawabannya saat menjajal olahraga pound fit!

Tiga tahun terakhir, popularitas olahraga pound fit begitu menggema di tanah air. Meski olahraga ini sudah masuk ke Indonesia sejak medio 2016 dan mulai terdengar luas sejak 2017, pound fit semakin banyak digandrungi sejak awal pandemi Covid-19.

Setahun belakangan, trennya bahkan menjalar kemana-mana. Hal itu terlihat dari berbagai event pound fit yang dihadirkan di berbagai kota besar di Indonesia, yang hampir selalu ramai didatangi masyarakat.

Di Bandung, selalu ada saja event pound fit yang digelar di berbagai pusat keramaian, atrium pusat perbelanjaan, hingga area parkir luas, ketika akhir pekan. Lokasinya kerap berganti. Yang sama adalah, peserta yang hadir selalu semarak. Belum lagi, kehadiran kelas-kelas reguler yang menjagokan pound fit sebagai salah satu olahraga yang dihadirkan.

Seperti yang terlihat ketika menyambangi Trans Studio Mall di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu (27/5/2023) pagi. Sejak pukul 07.30 WIB, ratusan orang bersiap menjadi rockstar. Mereka memegang ripstix hijau neon di kedua tangan, kemudian bergerak bersama. Bertajuk Rock Out, Work Out!, pound fit menjelma menjadi olah raga massal yang menyenangkan.

Mengapa menyenangkan? Karena olahraga ini berangkat dari kekuatan musik dan kebebasan berekspresi, sambil mengolahragakan seluruh tubuh lewat kombinasi cardio, conditioning, sekaligus strength training dengan gerakan yoga dan pilates. Berbagai riset juga menyebutkan, pound fit juga mendukung penyaluran agresi, penemuan bakat baru, serta membangkitkan insting dalam diri masing-masing.

Di bagian awal. seluruh peserta diajak untuk meningkatkan denyut jantung menggunakan lagu Run: Beautiful Things milik Awolnation dan Black Sheep yang dipopulerkan Dorothy. Setelah memadukan gerak dengan sepuluh lagu berdurasi total sekitar 45 menit, olah raga pound fit ditutup dengan Legend milik James Meyers yang dipopulerkan pada 2017.

Di sepanjang sesi pound fit, telinga juga akan dimanjakan dengan irama musik rock yang membakar semangat. Sebut saja Fuel milik Metallica, Smell Like Teen Spirit milik Nirvana, Hitchin' a Ride milik Green Day, Seize the Power milik Yonaka, hingga Come Out and Play milik The Offspring.

Dikutip dari laman resmi PoundFit.com, setiap lagu yang diputar dengan durasi sekitar 2-4 menit dikalibrasi sangat hati-hati untuk menyediakan bagian-bagian dengan interval puncak juga sisi membakar lemak. Dengan begitu, pound bisa menjadi salah satu olah raga terbaik untuk waktu yang pendek.