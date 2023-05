Kalahkah Korsel 3-0, China Juara Sudirman Cup 2023

PIKIRAN RAKYAT – China berhasil menjuarai Sudirman Cup 2023 usai menang telak atas Korea Selatan dengan skor 3-0. Pertandingan final Piala Sudirman 2023 antara China vs Korea berlangsung Minggu, 21 Mei 2023 siang WIB di Suzhou Olympics Center. China tampil mendominasi dengan hanya kalah satu gim saja dalam tiga laga pertandingan.

Pada partai ganda campuran, pasangan China Zheng Siwei/Huang Ya Qiong berhasil mengungguli pasangan Korea Seo Seung Jae/Chae Yu Jung dengan skor 18-21, 22-20, 21-8.

Pertandingan berlangsung sengit pada gim kedua yang menyebabkan adanya deuce dan dimenangi pasangan China. Pada gim ketiga pasangan nomor satu dunia ini tampil mendominasi dan menang dengan skor cukup jauh.

Pada partai tunggal putra, Shi Yuqi berhasil mengungguli Lee Yun Gyu dengan straight game dengan skor 21-13, 21-17. Begitu pula pada tunggal putri Chen Yufei berhasil mengungguli An Se Young dengan skor 21-16, 22-20.

Dengan skor 3-0 ini tidak dimainkan dua laga sisa, yaitu ganda putra dan ganda putri, antara Liang Wei Keng/Wang Chang vs Kim Won Ho/Na Sung Seung dan Chen Qing Chen/Jia Yifan vs Baek Ha Na/Lee So Hee.

Gelar ke-13 untuk China

Dengan meraih trofi pada 2023 ini, China berhasil mendapatkan gelarnya yang ke-13. Negeri Tirai Bambu ini mendominasi turnamen bulu tangkis beregu yang digelar dua tahunan tersebut sebagai juara dengan 13 trofi yang sudah dikoleksi. Disusul Korea Selatan dengan 4 trofi.

Sejak pertama kali diadakan, Indonesia hanya mampu juara sekali pada edisi perdana 1989. Saat itu, tim Merah Putih mengalahkan Korea Selatan di babak final dengan skor 3-2.

Berikut daftar lengkap juara Piala Sudirman: