Dukung Pelari Capai Personal Best, Road to Maybank Marathon 2023 Serentak Digelar di 6 Kota

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka mendukung kesiapan fisik peserta lari Maybank Marathon sebelum berlaga di ajang Maybank Marathon 2023 pada 27 Agustus 2023 mendatang di Bali Safari & Marine Park, Gianyar Bali, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”), hari ini (Minggu, 14 Mei) memulai rangkaian kegiatan Road to Maybank Marathon 2023, bertempat di Kawasan SCBD, Jakarta.

Secara serentak, Road to Maybank Marathon 2023 juga dilaksanakan secara intensif di sejumlah kota besar lain, yaitu di Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Denpasar yang melibatkan komunitas lari di kota-kota tersebut.

Jumlah peserta Road to Maybank Marathon di kota-kota tersebut ditargetkan mencapai 900 lebih dari kisaran 200 peserta pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus membangun semangat kebersamaan dengan para pelari.

Acara kick off rangkaian Road to Maybank Marathon 2023 ini dihadiri oleh Project Director Maybank Marathon, Widya Permana, Coach & Founder Gantarvelocity, Agung Mulyawan, dan Atlet Nasional, Jauhari Johan.

Selain persiapan fisik, rangkaian kegiatan pelatihan dan edukasi Road to Maybank Marathon merupakan wujud komitmen Maybank Indonesia dalam mengedepankan keamanan dan keselamatan peserta lari sebelum mengikuti lomba lari Maybank Marathon 2023.

Bersamaan dengan kick off Road to Maybank Marathon 2023 di Jakarta, komunitas lari Indorunners Bandung menggelar pelatihan bertempat di depan Plaza IBCC Jl. Ahmad Yani, Bandung diikuti oleh lebih dari 50 peserta lari dari kota kembang.

Rangkaian Road to Maybank Marathon merupakan bagian dari ajang lomba lari Maybank Marathon, event marathon pertama dan satu-satunya di Indonesia menyandang predikat ‘Elite Label’ dari World Athletics. Maybank Marathon juga merupakan event olahraga marathon yang masuk ke dalam kalender event World Athletics dan Association of International Marathons and Distance Races (“AIMS”) dalam kategori major ‘road running’ event serta official race directory Boston Marathon. Di samping itu, Maybank Marathon telah menjadi bagian dari 175 ajang kualifikasi seri marathon World Championship Abbott WMM Wanda Age Group World Rankings. Di dalam negeri, Maybank Marathon menjadi ajang kualifikasi cabang olahraga lari Pekan Olahraga Nasional (PON) seperti PON 2020 di Papua dan PON 2024 yang akan datang di Aceh-Sumut.

“Sebagai ajang elite label, Maybank Indonesia senantiasa menerapkan standar internasional dalam penyelenggaraan Maybank Marathon, yakni di antaranya, dengan mengajak peserta lari untuk tetap memperhatikan pentingnya berlatih dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum berlaga di ajang Maybank Marathon melalui rangkaian kegiatan Road to Maybank Marathon 2023,” ujar Project Director Maybank Marathon, Widya Permana.

