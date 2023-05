Eks Kiper Timnas dan Arema FC Kurnia Meiga Jual Medali Sepak Bola di Medsos, Pelatih: Saya Prihatin

PIKIRAN RAKYAT - Eks penjaga gawang timnas Indonesia dan Arema FC Kurnia Meiga menjual seluruh atribut sepak bolanya termasuk medali. Hal itu diketahui dari unggahan di media sosial Instagram pribadinya @egahermansyah.

Kurnia Meiga bahkan mengubah keterangan bio Instagramnya dengan keterangan "Dijual Semua atribut sepak bola saya. For more further info please chat with my admin".

Kurnia Meiga merupakan mantan pesepak bola Indonesia dan memutuskan pensiun pada 2017 silam. Ketika itu Kurnia Meiga yang berusia 28 tahun memutuskan pensiun karena mengalami gangguan fungsi penglihatan.

"Dengan sangat berat hati melepas semua prestasi. Yang berminat meminangnya hubungi kontak di bio, terima kasih banyak," ujarnya dan membunuhkan nomor kontak bagi yang berminat.

Klub terakhir Kurnia Meiga adalah Arema FC. Ia tengah merasakan puncak karirnya sebagai pesepak bola dan sempat menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia.

Pelatih Arema FC I Putu Gede Swi Santoso mengaku prihatin dengan kondisi Kurnia Meiga yang mendadak akan menjual seluruh atribut sepak bola miliknya. "Saya ikut prihatin," ujarnya, dikutip dari Antara, Jumat, 12 Mei 2023.

Putu Gede mengatakan bahwa Kurnia Meiga merupakan salah satu penjaga gawang dengan segudang prestasi, dan ia merasa prihatin dengan kondisi yang dihadapi oleh pria kelahiran tahun 1990 tersebut.

Lebih lanjut, Putu Gede menilai Kurnia Meiga merupakan sosok penjaga gawang berprestasi yang ada di Indonesia. Pensiunnya Kurnia Meiga saat itu, bukan hanya kehilangan bagi Arema FC, tetapi juga bagi Timnas Indonesia.