Tim Badminton Putra Indonesia Persembahkan Emas SEA Games 2023 untuk Mendiang Syabda Perkasa Belawa

PIKIRAN RAKYAT - Timnas badminton beregu putra mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 pertama untuk Indonesia. Tim badminton putra Indonesia meraih emas setelah mengalahkan Malaysia di final dengan skor 3-1 pada Kamis, 11 Mei 2023.

Pada gim pertama, Indonesia sempat tertinggal setelah Chico Aura Dwi Wardoyo kalah dari Leong Jun Hao dengan skor 16-21, 13-21.

Namun, Indonesia mampu menyamakan kedudukan setelah ganda putra Muhammad Shohibul Fikri-Bagas Maulana mengalahkan Beh Chun Meng-Goh Boon Zheng dengan skor 21-12, 22-20. Kedudukan menjadi 1-1.

Indonesia kemudian membalikkan kedudukan menjadi 2-1 setelah Christian Adinata mengalahkan Lee Shun Yang dengan skor 21-17, 21-9.

Indonesia kemudian menambah keunggulan setelah Pram-Yere mengalahkan pasangan Malaysia, Chia-Liew dengan skor 13-21, 21-16, dan 21-16.

Tim badminton putra Indonesia mempersembahkan medali emas itu untuk mendiang Syabda Perkasa Belawa, pebulu tangkis muda Indonesia yang meninggal dunia pada 20 Maret 2023.

Para atlet Indonesia memakai jersey Syabda Belawa Perkasa saat merayakan kemenangan.

"Alhamdulillah we did it for you mas! Semoga bangga sama kita yaa mas," ujar Alwi Farhan melalui cuitan di Twitter pribadinya @alwifarhanhasny pada Kamis, 11 Mei 2023.***