Jadwal Lengkap Pertandingan SEA Games 2023 MLBB, Digelar Mulai Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT – Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) menjadi salah satu cabang e-sport yang dipertandingkan dalam ajang olahraga multievent SEA Games 2023 Kamboja. Cabang MLBB diikuti oleh 9 negara yakni Indonesia, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapora, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Timor Leste.

MLBB sendiri mulai masuk ke ajang SEA Games pada 2019, oleh karena itu 2023 menjadi tahun ketiga Mobile Legends menjadi salah satu cabang e-sports resmi olahraga se-Asia Tenggara.

SEA Games MLBB 2023 akan diadakan di Naba Theater, NagaWorld 2, Phnom Penh, Kamboja, pada 10-14 Mei 2023. Dalam kategori Male dan Female, tim peserta telah dibagi menjadi dua grup melalui Group Draw. Berikut adalah rincian selengkapnya.

Pada SEA Games kali ini, acara MLBB akan menggunakan format grup dan play off. Terdapat dua grup, yaitu grup A dan grup B. Pada babak grup, setiap negara yang ada di dalam grup akan bermain satu sama lain. Setelah itu, dua negara teratas dari masing-masing grup akan melaju ke babak play off. Babak play off akan menggunakan sistem single elimination bracket.

Pertandingan SEA Games 2023 MLBB putri akan digelar lebih cepat daripada tim putra yakni pada Kamis, 10 Mei 2023. Berikut jadwal SEA Games 2023 MLBB Putri.

Fase Grup, 10 Mei 2023

Match 1: 11.00 WIB Indonesia vs Kamboja

Match 2: 12.00 WIB Kamboja vs Filipina