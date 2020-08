Di Masa Pandemi Covid-19, Asia Athletics Association Minta Media Berperan Lebih

PIKIRAN RAKYAT - Asian Athletics Association (AAA) meminta peran aktif media untuk bisa lebih menyebarluaskan informasi terkait cabang olahraga atletik ke masyarakat luas di negara masing-masing.

Hingga masyarakat bisa lebih mengenal lagi perkembangan olahraga atletik di Asia, siapa atlet andalan di lokal masing-masing, dan prestasi di negaranya masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan Presiden AAA Dahlan Alhamad dalam webinar yang tertajuk "Athletic in The Eyes of The Media", yang berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2020, mulai pukul 14.00 waktu Bangkok. Menurutnya media memiliki peran kunci untuk kemajuan olahraga.

Mengingat kini jurnalisme olahraga sudah berubah. Dimana sudah terjadi evolusi media digital, diluar media sosial, hingga bisa memberikan lebih banyak informasi bagi masyarakat.

"Para jurnalis memainkan peran baru. Kini melalui sosial publik, tapi semua tahu bawa melakukan peran sebagai media ternyata semudah yang dikira. Butuh komitmen besar untuk tetap bertahan memberitakan olahraga. Asia yang merupakan penyumpang 60 persen negerasi muda di dunia, butuh informasi yang bagus untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga dan atletnya bisa bersaing menempati posisi level teratas. Peran media sangat penting disini," katanya.

loading...

Presiden World Athletic, Lord Sebastian Coe menambahkan bahwa atletik saat ini bersaing dengan pemberitaan cabang olahraga lain yang lebih dominasi, misalnya basket maupun bulutangkis.

Apalagi untuk media konvensional, kebutuhan akan lahan berita sangat sulit. Pihaknya berharap dengan pemberitaan kecil sekali pun, bisa menarik minat anak muda mengambil peran minimal sebagai pendukung cabor ini.

"Atletik memiliki 230 member federasi di seluruh dunia. Di masa pandemi, semua mengalami kesulitan dan tantangan yang sama. Kita semua akan lewari ini bersama, meski di sebagai dunia masih di landa pandemi. Lewat komunikasi, kita menciptakan kreatifitas dan inovasi, serta akan menghasilkan sesuatu pemikiran yang baru," ucapnya.

Dari hasil council meeting beberapa waktu lalu yang digelar secara daring. Pihaknya sudah memulai program baru, yakni memberikan kesempatan anak muda untuk mengakses lebih banyak olahrahg di masa pandemik, bagaimana membugarkan masyarakat dengan membuat mereka lebih banyak berlari, serta menciptakan lingkungan yang sehat.