Juarai Spain Masters 2023, Gregoria Mariska Tunjung Dapat Pesan Manis dari Sang Kekasih Mikha Angelo

PIKIRAN RAKYAT - Gregoria Mariska Tunjung telah menghentikan puasa gelar bagi tunggal putri Indonesia usai meraih gelar juara Spain Masters 2023. Kini, terungkap pesan manis dari sang kekasih, Mikha Angelo yang ikut bahagia atas pencapaian atlet berusia 23 tahun itu.

Mikha Angelo nampak membagikan momen perayaan kemenangan bersama Gregoria Mariska Tunjung lewat sambungan video call. Keduanya sama-sama meneteskan air mata bahagia.

Mikha Angelo dikenal sebagai sosok kekasih yang selalu mendukung Gregoria Mariska Tunjung, termasuk saat detik-detik kemenangan atlet jebolan PB Mutiara itu di Spain Masters 2023. Tepatnya, Mikha kedapatan melakukan streaming laga final sang kekasih saat seharusnya dia sedang tampil bernyanyi bersama The Overtunes.

Mikha, kemudian secara terang-terangan menyampaikan pesan manis untuk kemenangan Gregoria itu.

"Mensyukuri momen ini lebih lagi karena saya mengerti proses dibaliknya. Congratulations love, @geugouia. First of many. i love you," ujar Mikha Angelo dalam unggahan akun Twitter-nya pada Minggu malam, 2 April 2023.

Dalam unggahan itu, Mikha tak sungkan membagikan foto-foto yang memperlihatkan momen video call bersama Gregoria, meski mata mereka nampak sangat berkaca-kaca.

Tak perlu waktu lama, Gregoria langsung memberikan tanggapan atas unggahan pesan manis yang dibuat Mikha. Dia juga blak-blakan mengakui kekasihnya sebagai sosok yang paling mengetahui atas segala kerja kerasnya.

"Paling tau, paling denger dan paling sabar, i love you lots! makasih sepertinya gaakan cukup tapi aku gaakan cape bilang itu ke kamu," ujar Gregoria yang langsung menanggapi unggahan Mikha itu.