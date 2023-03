Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo Menikah di Paris, Fajar-Rian Didapuk Jadi Groomsmen

PIKIRAN RAKYAT – Kabar bahagia datang dari atlet bulu tangkis, Kevin Sanjaya yang menikahi Valencia Tanoesoedibjo pada Kamis, 23 Maret 2023 di Paris, Prancis. Momen pernikahan mereka dibagikan oleh Hary Tanoesoedibjo melalui akun media sosial miliknya.

“Thursday, 23 March 2023: Holy Matrimony of Valen and Kevin (Kamis, 23 Maret 2023: pemberkatan pernikahan Valen and Kevin),” kata Hary, dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Twitter @Hary_Tanoe.

“Congrats to both of you. May today be the start of a long, happy life together. GBU (Selamat untuk kalian berdua. Semoga hari ini menjadi awal dari hidup bersama yang panjang dan bahagia. GBU),” ujarnya menambahkan.

Unggahan tersebut juga disertai dengan foto Kevin dan Valencia yang berada di sebuah ruangan mewah bertemakan putih.

Baca Juga: Marcus Gideon Absen di Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo, Kirim Pesan untuk Partnernya

Pasangan ganda putra Juara All England 2023, yakni Fajar Alfian dan M. Rian Ardianto terlihat hadir mendampingi Kevin Sanjaya sebagai groomsmen pada hari bahagianya.

Fajar dan Rian pun memberikan pidato singkat serta doa mereka yang ditujukan kepada kedua mempelai.

“Semoga terus bersemi Indah, langgeng terus sampai kakek nenek, hingga mencapai satu titik lirik lagu salah satunya di Sheila On 7 favorit saya ‘hingga nanti di suatu pagi, salah satu dari kita mati sampai jumpa di kehidupan yang lain, terima kasih’,” kata Fajar.

“Ya itulah cinta ya, membuat semuanya menjadi lebih baik dan positif. Dan saya percaya kekuatan cinta Kevin dan Valen yang membuat kita semua ada disini sekarang, di hari terbaik mereka,” ucapnya Rian menyambung.