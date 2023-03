Kevin Sanjaya Lepas Masa Lajang, Nikahi Valencia Tanoesoedibjo di Paris

PIKIRAN RAKYAT - Pebulu tangkis Indonesia, Kevin Sanjaya resmi melepas masa lajangnya. Ia menikahi Valencia Tanoesoedibjo di Paris Perancis, Kamis 23 Maret 2023.

Kabar pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo awalnya disampaikan langsung oleh Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

"Selamat atas pernikahannya Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo. Semoga cinta kalian terus bersemi hingga akhir masa," demikian cuitan akun @INABadminton yang disertai foto Kevin dan Valencia.

Sejumlah pesoroh pun hadir dalam acara suci Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo, salah satunya penyanyi Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano tampak hadir dengan sang istri, Sheila Dara Aisha. "It's official Mr and Mrs Sukamuljo," tulis Vidi Aldiano di akun Instagramnya.

Tak hanya itu, pebulu tangkis ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto turut hadir menyaksikan pemberkatan pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia.

Melalui unggahan di Instagram Story, Fajar membagikan foto dirinya dengan Kevin dan Rian. Sementara itu, partner Kevin, Marcus Fernaldi Gideon meminta maaf karena tidak bisa hadir.

