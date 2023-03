Syabda Perkasa Belawa Dikabarkan Meninggal Dunia, Terungkap Mendiang Sempat Ingin Ikut China Master 2023

PIKIRAN RAKYAT - Dunia bulu tangkis sedang dilanda dukacita mendalam usai beredar kabar kepergian salah satu atlet nasional sektor tunggal putra. Syabda Perkasa Belawa dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin, 20 Maret 2023.

Yuni Kartika, legenda bulu tangkis Indonesia yang mengonfirmasi kabar dukacita terkait meninggalnya Syabda Perkasa Belawa itu.

Dituturkan Yuni Kartika, Syabda Perkasa Belawa sedang dalam perjalanan untuk berziarah ke makam neneknya di Sragen, tetapi malah berakhir dengan meregang nyawa akibat kecelakaan fatal tak terhindar di jalan tol Pemalang.

"Telah Meninggal Dunia, Syabda Perkasa Belawa. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal dunia," ujar Yuni Kartika dalam unggahan akun Instagram pribadinya pada Senin, 20 Maret 2023.

"Selamat Jalan Syabda, you will be missed," ujarnya lagi.

Diketahui, Syabda Perkasa Belawa merupakan atlet tunggal putra utama bagian dari Pelatnas Cipayung. Dia sempat menorehkan prestasi sebagai bagian dari timnas Indonesia yang berlaga di ajang Thomas Cup 2022.

Malaysia International Series 2022 tercatat menjadi prestasi terakhir yang diraih mendiang Syabda pada November tahun lalu. Sedangkan, tahun ini seharusnya Syabda berlaga dalam ajang China Master yang berlangsung 14-19 Maret 2023 di Ruichang, China.

Akan tetapi, mendiang Syabda dipastikan tak jadi berangkat karena terkendala visa yang tak kunjung disetujui dari Kementerian Luar Negeri.