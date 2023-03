SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Pertandingan Fajar-Rian vs Ahsan-Hendra di Final All England 2023

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini tengah berlangsung pertandingan antara Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto vs Mohammad Ahsan-Hendra Kurniawan di final All England 2023. Rangkaian pertandingan All England ini sudah digelar sejak sore hari ini dan kini menjejaki laga ke-4.

Di pertandingan ke-4 ini, dua wakil Indonesia dari sektor ganda putra akan saling beradu. Keduanya melaju ke final berkat menundukkan wakil China. Fajar-Rian memenangi laga melawan He Ji Ting-Zhou Hao Dong dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-17.

Sementara Ahsan-Hendra menundukkan Liang Wei Keng-Wang Chang lewat rubber game dengan skor 21-15,19-21, dan 29-27. Dengan capaian ini, Indonesia dipastikan akan mengunci satu gelar di ajang turnamen BWF Super 1000 tersebut.

Saksikan keseruan pertandingan ini melalui siaran langsung di iNews TV. Atau Anda juga bisa menyaksikannya lewat platform live streaming, yang tautan link-nya tersaji di akhir artikel ini.

Duel pasangan berjuluk Fajri vs The Daddies ini merupakan pasangan ganda putra terbaik dunia. berdasarkan ranking BWF, Fajri menduduki peringkat pertama ganda putra BWF. Sementara The Daddies berada di peringkat ketiga.

Pertemuan kedua pasangan ini memang bukan yang pertama kali. Fajri dan The Daddies tercatat pernah lima kali bertemu di ajang yang berbeda.

Dari rekor pertemuan itu, Ahsan-Hendra lebih unggul dengan tiga kemenangan dari Fajar-Rian, sedangkan sisanya dimenangkan Fajri. Berikut statistik pertandingan keduanya:

