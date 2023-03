Ahsan-Hendra Jawab Pertanyaan Soal Pensiun Jelang Final All England 2023

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan ganda putra senior Indonesia, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan, melaju ke babak final All England Open 2023. Ahsan-Hendra merupakan pasangan ganda putra paling senior yang masih aktif bertanding di turnamen internasional. Saat mengikuti All England 2023, Ahsan sudah memasuki usia 35 tahun, sementara Hendra berusia 38 tahun.

Ahsan-Hendra melaju ke final setelah memenangi laga semifinal kontra wakil China, Liang Weikeng-Wang Chang. Laga semifinal itu berlangsung dalam tiga gim dan berakhir dengan skor 21,-15, 19-21, dan 29-27.

Jelang tampil di final All England, pertanyaan soal kapan Ahsan dan Hendra kembali ramai diperbincangkan. Hendra Setiawan mengatakan, mereka tidak mematok sampai usia berapa akan terus bermain.

"Kita hanya akan tetap bermain sampai tidak bisa bermain lagi," ujar Hendra Setiawan usai laga semifinal pada Sabtu, 18 Maret 2023, sebagaimana dikutip Pikiran-rakyat.com dari video yang diunggah akun Twitter @YonexAllEngland pada 19 Maret 2023.

Ahsan megamini apa yang dikatakan tandemnya. "Kita lihat nanti, kita akan coba terus (bermain)," ujar Ahsan menambahkan.

Ahsan-Hendra juga masuk ke final All England 2022, tetapi saat itu harus puas dengan posisi runner-up dan mengakui kemenangan pasangan muda Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri-Bagas Maulana.

Kini, di final All England 2023, Ahsan-Hendra akan menghadapi ganda putra nomor satu dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Fajar-Rian melaju dalam final All England Open 2023 setelah memenangi laga atas wakil China, He Jiting-Zhou Haodong dengan dua gim sekaligus, 21-19 dan 21-17.

