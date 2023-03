Link Live Streaming All England 2023, Pasangan Fajri Bertemu The Daddies di Final Ganda Putra!

PIKIRAN RAKYAT - Hari ini rangkaian pertandingan final All England 2023 akan segera berlangsung. Final All England 2023 kali ini akan digelar dalam lima pertandingan di berbagai kelas.

Salah satu kelas yang paling menarik untuk disimak di final All England 2023 adalah ganda putra. Di sini ada pertandingan antara dua wakil Indonesia yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto bertemu dengan pasangan Indonesia lainnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Duel pasangan Fajri dan The Daddies ini diperkirakan akan seru. Pasalnya, kedua pasangan ini merupakan ganda putra terbaik berdasarkan rangking BWF.

Rangking BWF menunjukkan Fajri menduduki rangking ke-1 ganda putra BWF. Sementara The Daddies berada di peringkat ketiga.

Seperti apa kira-kira statistik head to head pertemuan keduanya? Link live streaming All England 2023 antara Fajri dan The Daddies akan tersedia di bawah artikel ini.

Perlu diketahui Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra sempat beberapa kali bertemu dalam berbagai laga serta pertandingan. Jika melihat jadwal All England 2021 hari ini, laga keduanya akan digelar sebagai partai keempat.

Pasangan Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra sudah pernah 5 kali bertemu. Dari hasil pertandingan tersebut, The Daddies masih unggul dengan tiga kemenangan.

Pertama kali keduanya bertemu sejak tahun 2018. Kala itu Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra bertemu di Germany Open. Kemenangan didapatkan Fajar/Rian dengan skor 22-20, 22-20.

