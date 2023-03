Link Live Streaming All England 2023, Saksikan Laga Seru Fajar/Rian vs The Daddies Hari Ini!

PIKIRAN RAKYAT - Menyimak link live streaming laga final All England 2023 yang berlangsung hari ini, Minggu, 19 Maret 2023. Ada pertandingan seru pasangan Fajar/Rian vs Ahsan/Hendra (The Daddies).

Hari ini rangkaian pertandingan final kejuaraan All England 2023 akan segera dilangsungkan. Ada 5 pertandingan yang menemukan berbagai atlet bulu tangkis di berbagai kelas.

Final All England 2023 kali ini didominasi oleh atlet dari Taiwan dan China. Tetapi, ada juga dua wakil dari Indonesia berlaga di ajang ini.

Wakil Indonesia yang akan berlaga di Final All England 2023 ini adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Keduanya akan bertemu di final memperebutkan juara satu kelas ganda putra. Menariknya, Fajar/Rian dan The Daddies sama-sama melaju ke final setelah memenangkan laga melawan pasangan China.

Fajar/Rian memenangkan laga melawan He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan skor 21-19 dan 21-17. Sedangkan Ahsan/Hendra menang melawan Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 21-15,19-21, dan 29-27.

Pertandingan Fajar/Rian vs The Daddies akan digelar pada pertandingan ke-4. Tetapi selain pertandingan Indonesia, masih ada sejumlah laga lainnya dimainkan wakil China dan Taiwan.

Untuk tunggal putra, pertandingan pertama akan digelar antara Li Shi Feng dan Shi Yu Qi. Sedangkan tunggal putri, ada pertandingan seru Chen Yu Fei melawan atlet Korea Selatan An Se-Young.

