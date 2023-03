Ambisi Besar Fajar-Rian Jelang Hadapi The Daddies di Final All England 2023

PIKIRAN RAKYAT - Turnamen All England 2023 telah memasuki babak final. Pada laga final di sektor ganda putra, akan tersaji duel bertajuk All Indonesian Final dengan mempertemukan Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto vs Hendra Setiawan-Mohamamd Ahsan.

Sebelumnya, Ahsan-Hendra lolos ke babak final usai mengalahkan pasangan China, Liang Weikeng-Wang Chang lewat permainan rubber gim alias tiga set, 21-15, 19-21, dan 29-27 di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Sabtu, 19 Maret 2023.

Bagi Ahsan-Hendra, babak final ini menjadi yang keempat sepanjang karir profesional. Keduanya pernah tampil di babak final pada tahun 2014, 2019, dan 2022.

The Daddies berhasil memenangi dua gelar juara pada medio 2014 dan 2019. Sementara pada final 2022, Ahsan-Hendra kalah dari rekan senegara Muhammad Shohibul Fikri-Bagas Maulana.

Sementara itu, Fajar-Rian lolos ke babak final mengikuti langkah The Daddies yang lebih dulu mengamankan tiket partai puncak. Ganda putra dengan julukan FajRi itu menyudahi perlawanan He Ji Ting-Zhou Hao Dong asal China pada babak semifinal.

FajRi menang meyakinkan lewat permainan straight game alias dua set, 21-19 dan 21-17.

Jelang laga final All England 2023, pasangan Fajar-Rian menunjukkan kepercayaan diri tinggi mampu menyabet gelar juara perdana. FajRi tak gentar mengadapi Ahsan-Hendra yang notabene-nya legenda ganda putra dunia.

"Ahsan-Hendra sudah ke final duluan, kami pun ingin juga, tidak mau kalah. Kami sering sharing dengan mereka, sang legenda, dan akhirnya sekarang bisa menciptakan All Indonesian Final di All England. Luar Biasa," ujar Fajar melalui informasi resmi PP PBSI di Jakarta, dikutip dari Antara, pada Minggu, 19 Maret 2023.

