Lolos ke Final All England 2023, Fajar Alfian: Modalnya Nekat dan Percaya Diri

PIKIRAN RAKYAT - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto memastikan diri lolos ke babak puncak All England 2023 usai menyingkirkan wakil China He Ji Ting-Zhou Hao Dong. Meski menang, laga tersebut diakui Fajar tidak berjalan mudah.

Fajar-Rian melaju ke babak final All England 2023 mengikuti langkah seniornya Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan yang telah lebih dulu mengamankan tiket partai puncak.

Fajar-Rian menyingkirkan He Ji Ting-Zhou Hao Dong lewat permainan straight game alias dua gim pada laga di babak semifinal, yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris, pada Sabtu, 18 Maret 2023.

Pasangan berjuluk FajRi itu mengakhiri laga dengan skor 21-19, 21-17. Fajar mengatakan bahwa pertandingan tersebut tidak mudah. Kemenangan diraih dengan modal nekat dan terus percaya diri dalam menjinakkan permainan He-Zhou.

Baca Juga: APA si ‘Pembisik’ Polisikan Mario Dandy Cs atas Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Saat berduel di atas lapangan, Fajar merasa bahwa pasangan China tampil begitu nyaman hingga merepotkan permainannya. Namun, setelah mendapat strategi yang pas pada gim pertama, permainan Fajar-Rian berjalan lebih baik pada gim kedua hingga akhirnya berhasil menyegel kemenangan.

"Setelah berhasil menang di gim pertama, kami lebih enjoy di gim kedua. Lebih rileks, pukulan-pukulan pun lebih taktis. Secara permainan pun lebih percaya diri," kata Fajar menceritakan, dikutip dari Antara, pada Minggu, 19 Maret 2023.

Di babak final, Fajar-Rian akan bersua dengan pasangan berjuluk The Daddies atau Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan. Itu berarti akan tersaji All Indonesian Final di All England 2023. Ini mengulang hasil serupa pada turnamen All England 2022.

Menghadapi The Daddies di partai puncak, FajRi menargetkan gelar juara meski keduanya paham bahwa hal tersebut tidak mudah dilakukan.

Baca Juga: 8 Perkara yang Membatalkan Puasa, Salah satunya Wajib Dibayar dengan Kafarat