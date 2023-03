Persiapan Tim Indonesia Jelang All England 2023

PIKIRAN RAKYAT - Tim bulu tangkis Indonesia melakukan persiapan menjelang turnamen All England 2023 bergulir. Sesi latihan tim berlangsung selama 2 jam.

Pebulu tangkis Indonesia berlatih pada Minggu 12 Maret 2023 di Practice Hall Utilita Arena Birmingham, Inggris. Sesi latihan dibagi menjadi 2 sesi. Sejam pertama, tim tunggal putra dan ganda putra yang berlatih. Sesi selanjutnya tim tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.

Atlet tunggal putra, Jonathan Christie, mengungkapkan, latihan pertama berfokus mengembalikan stamina serta feeling pukulan.

"Karena kemarin sempat satu hari tidak kalitan dan perjalanan panjang dari Jakarta," ujar pria yang biasa dipanggil Jojo itu menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Jojo bersyukur lantaran latihan pertamanya itu tak menemui kendala apa pun. Dia pun berharap agar latihan selanjutnya berlangsung dengan lancar.

The Minions batal tampil

Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon-Kevin Sanjaya Sukamulyo alias The Minions batal tampil di All England 2023. Indonesia kehilangan The Minions lantaran Kevin belum pulih dari Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kepala Pelatih Herry Iman Pierngadi mengungkapkan, sebetulnya persiapan The Minions cukup baik. Namun 10 hari sebelum keberangkatan tim ke Inggris, Kevin positif DBD.

“Setelah istirahat dan diobati, hari Rabu (8 Maret 2023) kemarin sudah latihan. Lalu Marcus-Kevin berdiskusi, Kevin mengatakan dia tidak bisa siap 100 persen. Akhirnya setelah konsultasi dengan saya dan Aryono, diputuskan bersama untuk tidak berangkat,” kata dia.