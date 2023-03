5 Rekomendasi Trek Mountain Bike di Pulau Jawa yang Menantang Adrenalin

PIKIRAN RAKYAT - Perkembangan sepeda gunung atau mountain bike di Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Karena, capaian prestasi para atlet sepeda andalan Indonesia sudah mampu berbicara tak hanya di kejuaraan ASEAN, Asia bahkan dunia. Termasuk di antaranya Union Cycliste Internationale/UCI (Federasi olahraga sepeda dunia).

Capaian tersebut memacu bermunculannya sejumlah arena sepeda gunung seperti Galunggung Bike Park di Tasikmalaya yang jadi tempat Enduro Indonesia Series (EIS) 2023.

Dikutip dari Kemenparekraf, ada enam rekomendasi tempat terbaik untuk bermain sepeda gunung di Indonesia:

1. Cihuni, Tangerang

Bagi mereka yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya, trek Cihuni bisa menjadi pilihan. Satu trek yang cukup menantang adalah trek Cihuni Hill Park 1 yang terletak di bukit di Desa Cijantra atau familier dikenal dengan Gunung Batu.

Meski tidak terlalu panjang, tetapi bersepeda di trek Cihuni cukup menguras energi, karena berliku dan penuh tanjakan serta turunan bersambung.

Namun meski menguras energi, udara sejuk dan pemandangan indah menjadi pengusir lelah dan menyegarkan tubuh.

2. Cisaruni, Garut