Reaksi Jeka Saragih Usai Jadi Orang Indonesia Pertama yang Dapat Kontrak UFC

PIKIRAN RAKYAT - Petarung MMA Pro Jeka Saragih resmi mendapat kontrak dari UFC sekaligus mencatatkan sejarah sebagai petarung asal Indonesia pertama yang merebut kontrak profesional UFC. Jeka Saragih pun mengharapkan dukungan masyarakat Indonesia di debut UFC nanti.

"Untuk masyarakat Indonesia, khususnya Sumatra Utara, Siantar, Simalungun, mohon doa dan dukungannya untuk pertarungan saya nanti di UFC," kata Jeka Saragih, dikutip dari akun Instagram @mola.sport pada Kamis, 9 Februari 2023

Adapun penandatanganan kontrak tersebut diumumkan pada hari ini, Kamis, 9 Februari 2023. Dalam video pendek dari Mola, jagoan One Pride MMA bersama perwakilannya telah menandatangani kontrak lima pertarungan bersama UFC.

"Jeka Saragih, bersama dengan manajer Graham Boylan, telah menandatangani kontrak UFC 5 pertarungannya, menjadikannya petarung Indonesia pertama di UFC," demikian keterangan dalam video pendek tersebut.

Usai mendapat kontrak UFC, Jeka Saragih disebut akan tinggal di Amerika Serikat dan berlatih di sana. Dia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi debut di ring UFC.

Jeka Saragih menjadi finalis pada pertarungan bertajuk "Road to UFC 2022" yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat (AS), pada Minggu, 5 Februari 2023. Adapun Road to UFC merupakan ajang pertarungan bagi para atlet Mixed Martial Arts (MMA) asal Asia.

Pada babak Final Road to UFC, Jeka Saragih harus mengakui keunggulan atas petarung India Anshul Jubli. Jeka dinyatakan kalah TKO di ronde 2.

UFC tetap menawarkan kontrak pada Jeka Saragih kendati kalah pada babak final. Petarung berusia 28 tahun itu dinilai punya potensi dalam seni bela diri profesional.

