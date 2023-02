Prediksi Jeka Saragih vs Anshul Jubli di Road to UFC: Preview, Statistik, Peluang Menang

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan final Road to UFC antara Jeka Saragih vs Anshul Jubli akan digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Minggu, 5 Februari 2023 pukul 11.00 WIB. Pertandingan kelas bulu antara Jeka Saragih vs Anshul Jubli akan menjadi pertandingan pertandingan penentuan bagi petarung asal Sumatra Utara itu.

Anshul Jubli memasuki babak final dengan bekal 6 kali kemenangan tanpa kekalahan, sementara Jeka Saragih ke final dengan 13 kali menang dan 2 kali kekalahan. Salah satu kekalahan Jeka Saragih terjadi saat bertarung melawan Kevin Sulistio pada tahun 2016 lalu.

Jeka Saragih memiliki rekor cukup fantastis dengan 10 kemenangan lewat submisi dan KO dan hanya 1 kemenangan lewat keputusan juri.

Di sisi lain, hanya 2 dari 4 kemenangan Anshul Jubli yang dilakukan melalui pertarungan hingga KO.

Baca Juga: Swedia Makin Panas: 3 Al-Qur'an Dibakar OTK, Terselip Ancaman Pembunuhan

Preview Jeka Saragih vs Anshul Jubli

Jeka Saragih memulai debut MMA pada tahun 2016 dan langsung mengalami kekalahan kontra Kevin Sulistio. Kendati demikian, Jeka Saragih berkembang menjadi petarung MMA yang disegani dengan rekor fantastis 13 kemenangan dan 2 kekalahan.

Kekalahan kedua Jeka Saragih terjadi pada tahun 2020 ketika petarung asal Sumatera Utara itu berhadapan dengan Angga Hans.

Lahir pada tahun 1995, Jeka Saragih mendulang rekor finishing yang mumpuni, yakni 8 KO dan 4 Submisi.

Dengan gaya bertarung agresif, Jeka Saragih dinilai memiliki kans kuat untuk memenangkan pertarungan kontra Anshul Jubli yang lebih mengandalkan kecepatan.

Anshul Jubli dikenal sebagai petarung MMA dengan kecepatan yang tinggi, terbukti dengan rating serangan hingga 6,47 pukulan per menit.