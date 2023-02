SEDANG BERLANGSUNG: Link Live Streaming Jeka Saragih vs Anshul Jubli di Final Road to UFC, Gratis!

PIKIRAN RAKYAT – Petarung seni bela diri campuran atau mixed martial arts (MMA), Jeka Saragih selangkah lagi akan mendapatkan kontrak eksklusif sebagai petarung UFC pertama dari Indonesia. Tantangannya, dia harus melewati adangan petarung asal India, Anshul Jubli.

Kesempatan ini datang usai Jeka melalui berbagai tahap hingga akhirnya melanjutkan perjuangan dalam final Road to UFC.

Final Road to UFC antara Jeka Saragih melawan Anshul Jubli dijadwalkan akan berlangsung dalam rangkaian acara UFC Fight Night di UFC Apex, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, pada Minggu, 5 Februari 2023.

Pertandingan Jeka saragih vs Anshul Jubli masuk dalam divisi kelas ringan. Laga Road to UFC itu bisa disaksikan melalui link live streaming Mola yang tersaji di akhir artikel ini. Mola merupakan pemegang hak siar UFC dan menayangkan seluruh rangkaian UFC Fight Night, termasuk duel Jeka vs Anshul secara gratis.

Laga Road to UFC ini bakal menjadi penentu langkah Jeka Saragih untuk bergabung bersama UFC. Sebelumnya, pencapaian ini diraih Jeka usai memenangi pertarungan divisi kelas ringan Road to UFC kontra Kim Won-bin (Korea Selatan) pada 23 Oktober 2022.

Saat itu, Jeka Saragih menang dengan knock out (KO) pada ronde pertama. Dia menjatuhkan Kim Won-bin lewat pukulan kanan yang mengenai wajah sang lawan dengan telak.

Adapun lawan yang dihadapi Jeka Saragih hari ini, Anshul Jubli bukan petarung sembarangan. Petarung asal India itu pun ingin melanjutkan kariernya ke jenjang yang lebih tinggi.

Petarung berusia 27 tahun itu melakukan debutnya pada tahun 2015. Dia tidak terkalahkan di level amatir dan pro. Di laga profesional, Anshul menyapu bersih enam pertandingan dengan kemenangan beruntun. Namun, tetap saja Anshul harus berhati-hati dengan kemampuan sang lawan.