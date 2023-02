Presiden UFC Dana White Puji Jeka Saragih: Petarung yang Patut Disorot

PIKIRAN RAKYAT - Presiden UFC Dana White melontarkan pujian pada Jeka Saragih jelang pertarungan melawan Anshul Jubli pada laga Road to Final UFC, Minggu, 5 Februari 2023. Dana White menyebut Jeka Saragih yang akan menghadapi Anshul Jubli patut disorot.

"Halo semuanya, saya ingin memberitahukan road to final UFC akan berlangsung besok. Untuk diketahui bahwa delapan petarung ini dari empat divisi berbeda akan bertarung dan jika mereka menang pada pertandingan besok, akan mendapat kontrak UFC," ujar Dana White melalui unggahan di media sosial Instagramnya @danawhite dikutip pada Sabtu, 4 Februari 2023.

Jeka Saragih, petarung MMA asal Indonesia tinggal sedikit lagi menerima kontrak dari UFC. Syaratnya, Jeka harus menang atas Anshul Jubli pada pertandingan yang akan digelar di Las Vegas, Amerika Serikat (AS).

"Dan satu pertandingan yang harus disoroti adalah Jeka versus Anshul. Jeka berasal dari Indonesia dan dia menang back-to-back knock out dan jika dia menang akan menjadi atlet pertama Idonesia yang mendapat kontrak UFC," ujar Dana White.

"Anshul di sisi lain dalam performa terbaiknya setelah tidak terkalahkan dengan membukukan 6 kemenangan. Dia petarung dengan prospek bagus asal India sekaligus mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat di sana," ujar White.

Pada final Road to UFC, total ada empat kontrak dari UFC yang akan diperebutkan oleh delapan petarung. Selain Jeka Saragih vs Anshul Jubli, ada Toshiomi Kazama vs Rinya Nakamura di kelas bantam, Yi Zha vs Jung-Young Lee di kelas bulu, dan Seung Guk Choi vs Hyun-Sung Park di kelas terbang.

Bagi Jeka Saragihm, bermain di final Road to UFC menjadi catatan spesial. Pasalnya, Jeka menjadi atlet MMA asal Indonesia pertama yang sukses menembus babak final.

Petarung berusia 28 tahun itu lolos usai mengalahkan Ki Won-bin, petarung asal Korea Selatan, pada babak semifinal. Jeka menang knockout (KO) dalam pertarungan berdurasi 2 menit 41 detik di ronde pertama.

