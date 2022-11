Profil Shaquille O'Neal, Mantan Bintang NBA yang Sering Cedera

PIKIRAN RAKYAT - Shaquille O’Neal tentunya bukan sosok asing bagi para pencinta basket, khususnya penggemar NBA. Mantan pemain basket profesional yang dikenal dengan sebutan Shaq ini disebut-sebut sebagai center terbaik sepanjang masa. Tercatat, Shaq memiliki berkiprah selama 19 tahun di NBA dan sudah empat kali meraih gelar juara.

Karier profesional Shaquille O'Neal dimulai ketika bergabung dengan Orlando Magic pada tahun 1992. Pada minggu pertama debutnya, Shaq sudah mendapatkan gelar Player of the Week hingga dianugerahi penghargaan NBA Rookie of the Year pada tahun 1993.

Pada tahun yang sama, pemain kelahiran tahun 1972 ini terpilih untuk ikut dalam pertandingan All-Star dan All-NBA 3rd Team.

Pertandingan final Shaq yang pertama kali terjadi pada tahun 1995 melawan tim juara bertahan, Houston Rockets. Pertandingan ini dimenangi Orlando Magic. Sayangnya, setelah pertandingan tersebut, Shaq mengalami cedera sehingga harus melewatkan 28 pertandingan selama musim 1995-1996.

Lepas dari Orlando Magic, Shaq sempat tidak tergabung dengan tim manapun. Hingga pada musim panas tahun 1996, Shaq masuk ke dalam daftar pemain untuk tim basket nasional Amerika Serikat dalam ajang Olimpiade 1996 di Atlanta.

Bersamaan dengan dimulainya Olimpiade, banyak media memberitakan bahwa Shaq akan bergabung dengan Los Angeles Lakers dan dikontrak selama tujuh tahun. Dengan adanya Shaq, serta pendatang baru Kobe Bryant, banyak orang berekspektasi tinggi terhadap Los Angeles Lakers.

Sayangnya, mereka gagal meraih kemenangan pada musim 1998-1999 ketika bertanding dengan San Antonio Spurs. Saat itu, San Antonio Spurs keluar sebagai juara NBA tahun 1999.

Pada musim 1999-2000, Shaq terpilih sebagai Most Valuable Player. Bersama Los Angeles Lakers, Shaq meraih penghargaan All-Defensive Team keduanya pada tahun 2000, setelah mendapatkan yang pertama ketika masih bermain untuk Orlando Magic.

Pada Januari 2002, Shaq sempat terseret kontroversi ketika bertanding melawan Chicago Bulls. Saat itu, dia memukul Brad Miller setelah tak terima dilanggar dengan keras.