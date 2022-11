Profil LeBron James, Bintang NBA yang Bersinar Sejak Belia

PIKIRAN RAKYAT - LeBron James adalah nama besar di dunia basket. Saat tulisan ini dibuat, LeBron James bermain untuk Los Angeles Lakers.

LeBron James pertama kali bermain basket saat usianya 9 tahun, lebih tepatnya setelah dia diadopsi oleh keluarga Frank Walker, pelatih sepak bola yang mengenalkan James pada basket. Pemain yang lahir pada tahun 1984 itu kemudian bermain basket dalam Amateur Athletic Union (AAU) untuk tim Northeast Ohio Shooting Starts.

James melanjutkan pendidikannya di St. Vincent-St. Mary High School. Di sekolah inilah karier basketnya mulai menarik perhatian hingga banyak media menyebutnya sebagai bintang masa depan NBA. Pada tahun 2003, James akhirnya dipilih oleh tim Cleveland Cavaliers dalam pemilihan NBA Draft. Simak perjalanan karier LeBron James berikut ini.

Cleveland Cavaliers (2003-2010)

LeBron James bergabung dengan Cleveland Cavaliers melalui pemilihan NBA Draft 2003. Pada musim 2003-3004, James menjadi pemain Cleveland Cavaliers pertama yang berhasil meraih penghargaan NBA Rookie of the Year.

Pada musim 2004-2005, James kembali menorehkan prestasi dengan keberhasilannya bermain dalam ajang NBA All-Star Game dan All-NBA Team. James berhasil membawa timnya ke puncak kejayaan hingga namanya masuk ke dalam daftar NBA-All Star Game Most Valuable Player.

Pada musim 2008-2009, karier James kian bersinar. Dia berhasil menempati posisi kedua dalam NBA Defensive Player of the Year Award dan debut dalam ajang NBA-All Defensive Team.

Kontrak James bersama Cleveland Cavaliers berakhir pada tahun 2010. Sejak tanggal 1 Juli 2010, James menjadi pemain free-agent untuk beberapa saat.

Baca Juga: Profil Rizal Armada, Vokalis yang Punya Kebiasaan Unik di Atas Panggung

Miami Heat 2010-2014