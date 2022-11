Profil Michael Jordan, Legenda Basket yang Sempat Jadi Atlet Bisbol

PIKIRAN RAKYAT - Saat membicarakan popularitas basket, rasanya mustahil jika tak sekali pun menyebut nama Michael Jordan. Dia berperan dalam mempopulerkan NBA ke seluruh dunia pada dekade 1980-an dan 1990-an, membuatnya mendapat predikat sebagai ikon budaya global.

Michael Jordan pertama kali bermain basket saat dirinya bersekolah di Emsley A. Laney High School. Ketika itu, dia mencoba peruntungannya dalam bidang atletik di berbagai cabang olahraga, seperti basket, baseball, dan sepak bola.

Michael Jordan pada awalnya bergabung dengan tim junior basket sekolahnya sebelum akhirnya lolos menjadi bagian dari tim inti. Saat masa sekolahnya memasuki tahun terakhir, dia terpilih untuk bermain di ajang McDonald’s All American Game pada tahun 1981.

Berkat pencapaiannya ini, Michael Jordan pun mendapat banyak undangan dari berbagai perguruan tinggi.

Tawaran yang akhirnya dia ambil adalah beasiswa yang ditawarkan oleh University of North Carolina at Chapel Hill. Dia mengambil jurusan Geografi Budaya.

Michael Jordan sudah sangat menonjol sejak tahun pertamanya di universitas. Dia diakui dalam Atlantic Coast Conference (ACC) sebagai Freshman of the Year.

Menurutnya, titik balik utama dalam karier basketnya adalah ketika dia mencetak skor dengan teknik jump shot dalam kejuaraan NCAA Championship tahun 1982 melawan tim Georgetown yang kemudian membuat timnya berhasil meraih kemenangan.

Tercatat, Michael Jordan terpilih untuk bergabung dengan NCAA All-American First Team sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1983 dan 1984. Pada tahun 1984, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari University of North Carolina at Chapel Hill untuk ikut serta dalam ajang 1984 NBA.

Karier NBA