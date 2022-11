Profil Mike Tyson, Prestasi hingga Kekalahan Terbesar

PIKIRAN RAKYAT - Mike Tyson adalah nama besar di dunia tinju. Petinju asal Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai salah satu petinju kelas berat terhebat sepanjang masa itu sudah berkompetisi secara profesional sejak tahun 1985 hingga 2005.

Mike Tyson sempat menjadi juara bertahan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 1987 hingga tahun 1990. Bahkan, dia juga memegang rekor sebagai petinju termuda yang berhasil menjuarai kompetisi, yakni di usia 20 tahun, 4 bulan, dan 22 hari.

Selain itu, Mike Tyson juga diketahui merupakan petinju kelas berat pertama dan satu-satunya yang berhasil meraih gelar juara dalam ajang World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), dan International Boxing Federation (IBF) secara bersamaan.

Berkat kemampuan tinjunya yang tak terkalahkan serta beragam pencapaian luar biasanya itu, Mike Tyson pun memiliki beberapa nama julukan, seperti Iron Mike, Kid Dynamite, dan The Baddest Man on the Planet.

Tentu saja ada banyak cerita di balik perjalanan karier Mike Tyson sebagai petinju profesional.

Awal Karier

Mike Tyson memulai kariernya sebagai petinju pada dekade 1980-an. Dia pertama kali meraih gelar juara dalam kompetisi Junior Olympic Games tahun 1981 setelah berhasil mengalahkan Joe Cartez. Kemenangannya kemudian berlanjut pada tahun 1982 setelah dia mengalahkan Kelton Brown.

Pada tahun 1984, Mike Tyson meraih medali emas di kompetisi Nation Golden Gloves di New York setelah dia mengalahkan Jonathan Littles. Tetapi, di tahun yang sama pula, Mike Tyson dipaksa mengakui kekalahannya atas Henry Tillman yang kemudian berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Musim Panas 1984 di Los Angeles.

Mike Tyson memulai debutnya sebagai petinju profesional di usia 18 tahun pada tanggal 6 Maret 1985. Di tahun pertamanya sebagai petinju profesional saja, Mike Tyson berhasil mengumpulkan 26 kali kemenangan dari 28 pertandingan yang diikutinya.

Pertandingan perdana Mike Tyson yang ditayangkan di televisi adalah pertandingannya melawan Jesse Ferguson di Troy, New York, pada tanggal 16 Februari 1986 oleh kanal ABC Sports. Pertandingan ini berakhir dengan gelar juara yang berhasil diraih Mike Tyson.