Netizen Protes pada BWF Usai Hapus Video Laga Final Hylo Open 2022 Anthony Ginting Vs Chou Tien Chen

PIKIRAN RAKYAT - Netizen melancarkan protes pada akun Instagram BWF karena menghapus highlights atau cuplikan pertandingan Anthony Ginting Vs Chou Tien Chen di Final Hylo Open 2022.

BWF sebelumnya memposting video cuplikan pertandingan Anthony Ginting Vs Chou Tien Chen, namun belakangan unggahan itu sudah tidak tampak dalam feed instagram BWF.

Netizen yang geram dengan hal ini lantas membanjiri kolom komentar pada salah satu unggahan BWF. Akibatnya, kolom komentar tersebut kini dibatasi.

"Why delete men's single highlights?? Dose BWF have the guts to face it?" ujar netizen. (Mengapa menghapus highlight video tunggal pria?? BWF punya nyali untuk menghadapinya)

"Kenapa postingan Ginting vs CTC dihapus min?" kata netizen lain.

"Postingan kemenangan Ginting knp dihapus, why Anthony winner delete?" ujar netizen lainnya.

"Why deleted CTC's highlights? What a shame on BWF! BWF should punish the empire and apologize to CTC," kata netizen lainnya. (Mengapa video dihapus? BWF memalukan, BWF seharusnya menghukum empire dan minta maaf ke CTC)

"What a shame BWF. Deleting the post doesn't solve the problem. The fans want to see the playback of the umpire call for justice," kata netizen lain. (Memalukan. Menghapus postingan tidak menyelesaikan masalah. Para penggemar ingin melihat video untuk keadilan)

