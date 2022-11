Profil Kobe Bryant, Legenda Basket dengan Akhir Hidup yang Tragis

PIKIRAN RAKYAT - Kobe Bryant adalah salah satu nama besar di dunia basket. Sebagian orang bahkan sudah menyematkan status 'legenda' untuk Kobe Bryant. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu pemain basket terhebat sepanjang masa.

Berposisi sebagai shooting guard, Kobe Bryant merupakan pemain yang telah berkiprah bersama tim Los Angeles Lakers dalam liga National Basketball Association (NBA) selama 20 tahun.

Di balik seseorang dengan nama besar, selalu terdapat kisah menarik. Simak biografi singkat Kobe Bryant dari sejak merintis karier hingga kematiannya.

Masa Muda

Kobe Bryant lahir dengan nama lengkap Kobe Bean Bryant pada tanggal 23 Agustus 1978. Kobe adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan Pamela Cox dan mantan pemain NBA, Joe Bryant. Selain itu, Kobe juga merupakan sepupu dari pemain NBA John 'Chubby' Cox.

Kobe sempat beberapa kali pindah rumah sejak ayahnya pensiun dari liga NBA. Saat itu, usianya baru enam tahun.

Sang ayah memboyong keluarganya pindah ke Rieti, Italia, untuk melanjutkan karier sebagai pemain basket profesional. Dua tahun setelahnya, Kobe dan keluarganya kembali pindah ke Reggio Calabria, kemudian ke Pistoia, dan Reggio Emilia. Saat menetap di Reggio Emilia, Kobe mulai bermain basket dengan lebih serius.

Motivasi utama Kobe bermain basket muncul setelah menyaksikan video-video pertandingan NBA yang rutin dikirimkan oleh kakeknya. Kecintaannya pada basket juga tumbuh karena menonton film animasi Eropa tentang olahraga basket yang sering ditontonnya.

Dari tahun 1987 hingga 1989, ayah Kobe melanjutkan karier basketnya bersama tim Olimpia Basket Pistoia. Setiap kali sang ayah dan timnya bermain, Kobe bekerja sebagai tukang pel dan tukang ambil bola. Di sela-sela pekerjaannya itu, Kobe menyempatkan diri berlatih menembak bola. Hal itu biasa dilakukannya ketika tim yang bertanding sedang istirahat.

Karier basket Kobe semakin cemerlang selama bersekolah di Lower Merion High School. Bahkan, Kobe menerima berbagai penghargaan untuk penampilannya yang luar biasa, seperti Naismith High School Player of the Year, Gatorade Men’s National Basketball Player of the Year, McDonald’s All-American, Parade All-American, dan USA Today All-USA Team.