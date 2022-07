Lukas Gallu Beko Raih Rekor MURI Usai Jadi Orang Pertama yang Mengelilingi Pulau Bali dengan Paddleboard

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah rekor MURI berhasil diraih pria asal NTT bernama Lukas Gallu Beko karena mengelilingi Pulau Bali dengan memakai stand up Padleboard pada Minggu, 17 Juli 2022.

Lukas Gallu Beko yang merupakan pria berusia 26 tahun asal Sumba, NTT itu, mencatatkan rekor MURI untuk kesuksesannya mengelilingi Pulau Bali dengan bermodalkan Stand Up Paddleboard.

Lebih lanjut, rekor MURI yang diraih Lukas Gallu Beko, dicatatkan dengan nama The Longest Stand Up Padleboard Journey alias sukses mengelilingi Pulau Bali dengan memakai Stand Up Paddleboard.

Baca Juga: Masuk ke Daftar KBBI, Kata Oppa Kini Jadi Bahasa Baku di Indonesia

Diketahui, rekor MURI diberikan pada Lukas, mengingat dia adalah orang pertama di Indonesia yang pernah mengelilingi Pulau Bali yang memiliki luas 453,7 km2 hanya dalam waktu 16 hari.

Ditempuh selama 84,58 jam, Lukas mengaku memulai perjalanan dari Sanur pada Sabtu, 2 Juli lalu dengan menggunakan Stand Up Paddleboard.

Hingga akhirnya, Lukas mengelilingi Pulau Bali yang juga berakhir finish di Sanur pada Minggu, 17 Juli 2022.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Kembali Melonjak, Makau Terapkan Lockdown dan Lakukan Tes Massal

"Sebelumnya, kami dua orang, saya dengan WNA Inggris bernama Mike. Tetapi, pada hari ke 12 Mike sudah tak bisa dan teman yang mengawasi kami dari perahu juga tidak mampu karena ombak tinggi. Persisnya, dari Negara sampai Sanur saya sendirian," kata Lukas mengungkapkan momen perjalanannya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.