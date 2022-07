Babak Perempat Final Singapore Open 2022, Indonesia Kirim 8 Wakil

PIKIRAN RAKYAT - Turnamen Singapore Open 2022 telah menginjak ke babak perempat final.



Singapore Open 2022 telah dimulai sejak 12 Juli 2022 dan akan berakhir pada 17 Juli 2022.



Sejumlah negara berpartisipasi dalam turnamen tersebut, termasuk Indonesia yang mengirimkan wakilnya ke babak perempat final.



Babak perempat final Singapore Open 2022 akan dilaksanakan di Singapore Indoor Stadium, Jumat, 15 Juli 2022 mulai pukul 13.00 WIB.

Baca Juga: Daftar Pebulu Tangkis Indonesia Maju ke Perempat Final Singapore Open 2022



Dari babak 16 besar yang diadakan pada Kamis, 14 Juli 2022, ada delapan tiket yang didapatkan Indonesia untuk maju ke babak perempat final.



Berikut kontingen Indonesia yang akan bermain pada babak perempat final:



1. (Ganda putra) Leo Rolly Carnando-Daniel Marthin vs He Ji Ting-Zhou Hao Dong (China).



2. (Tunggal putra) Ng Tze Yong (Malaysia) vs Anthony Sinisuka Ginting



3. (Ganda putra) Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto vs Hee Yong Kai Terry-Loh Kean Hean (Singapura)

Baca Juga: Bejat, Video Asusila Jadi Alat Oknum Guru di Mojokerto Lakukan Pencabulan, Tiga Santri Jadi Korban



4. (Ganda putra) M. R. Arjun-Dhruv Kapila (India) vs Mohammad Ahsan-Hendra Setiawan



5. (Tunggal putri) Gregoria Mariska Tunjung vs Wanng Zhi Yi (China)



6. (Ganda putri) Zhang Shu Xian-Zhen Yu (China) vs Febrina Dwipuji Kusuma-Amalia Cahaya Pratiwi)



7. (Ganda putri) Sayaka Hobara-Hinata Suzuki (Jepang) vs Apriyani Rahayu-Siti Fadia Silva Ramadhanti



8. (Ganda putra) Sabar Karyaman Gutaman-Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Lu Ching Yao-Yang Po Han (Taiwan).***