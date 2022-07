Daftar Kontingen Indonesia di Malaysia Masters 2022

PIKIRAN RAKYAT - Berikut daftar kontingan Indonesia untuk Malaysia Masters 2022.

Perjuangan tim badminton Indonesia untuk meriah prestasi belum usai.

Masih banyak turnamen yang harus dihadapi para pebulu tangkis Indonesia untuk meraih prestasi.

Kontingen Indonesia masih akan menghadapi Malaysia Masters 2022 yang akan dilaksanakan pada 5-10 Juli 2022.

Berikut pebulu tangkis Indonesia yang akan bermain di turnamen Malaysia Masters 2022:

- Round 1 tunggal putra:

1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kenta Nishimoto (Jepang)

2. Tommy Sugiarto vs Sitthikom Thammasin (Thailand)

3. Prannoy H. S (India) vs Shesar Hiren Rhustavito

4. Wang Tzu Wei (Taiwan) vs Jonatan Christie

5. Weng Hong Yang (China) vs Chico Aura Dwi Wardoyo (kualifikasi).

- Round 1 tunggal putri:

1. Carolina Marin (Spanyol) vs Gregoria Mariska Tunjung