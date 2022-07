Link Streaming Perempat Final Malaysia Open 2022, Nonton 7 Wakil Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Babak perempat final Malaysia Open 2022 akan digelar hari ini, Jumat, 1 Juli 2022 mulai pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 14.00 WIB.

Berikut jadwal pertandingan wakil Indonesia di perempat final Malaysia Open 2022.

Lapangan 1

1. Viktor Axelsen (Denmark) vs Anthony Sinisuka Ginting

2. Chen Qing Chen-Jia Yi Fan (China) vs Apriyani Rahayu-Siti Fadia Silva Ramadhanti

3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kento Momota (Jepang)

4. Ong Yew Sin-Teo Ee Yi (Malaysia) vs Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto

5. Aaron Chia-Soh Wooi Yik (Malaysia) vs Hendra Setiawan-Mohammad Ahsan

Lapangan 2

1. Prannoy H.S. (India) vs Jonatan Christie

2. Zhang Shu Xian-Zheng Yu (China) vs Ribka Sugiarto-Febby Valencia Dwijayanti Gani

Daftar tim Indonesia yang tampil di perempat final Malaysia Open 2022.

Tunggal Putra

1. Anthony Sinisuka Ginting

2. Jonatan Christie

3. Shesar Hiren Rhustavito