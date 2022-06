Tutup Buku Jadi Atlet Bulu Tangkis Indonesia, Greysia Polii: Terima Kasih Untuk Mantan Pacar Saya

PIKIRAN RAKYAT - Pebulu tangkis Indonesia, Greysia Polii telah menutup buku dan secara resmi pensiun sebagai atlet.

Acara perpisahan tersebut diadakan di Istora Senayan, Minggu, 12 Juni 2022 pagi WIB.

Pada acara tersebut dibagi beberapa agenda dari sambutan yang dilakukan Ketua Umum PP PBIS, Agung Firman Sampurna dan Menpora Zainudin Amali, pertandingan antara sejumlah pemain bulu tangkis, penyerahan donasi, dan kata penutup dari Greysia Polii.

Dalam kata penutup yang disampaikan Greysia Polii, ia memberikan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang mendukungnya, salah satunya yaitu sang mantan pacar yang kini berstatus sebagai suaminya, Felix Djimin.

Greysia Polii dan Felix Djimin telah menikan pada 23 Desember 2020.

"Saya ingin berterima kasih kepada mantan pacar saya yaitu suami saya yang tercinta, Felix yang memberikan extra ordinary love, always supporting me no matter what happen," kata Greysia Polii.

Pada kesempatan tersebut, Greysia Polii menyebutkan jika Felix merupakan laki-laki yang beruntung.

