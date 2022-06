Greysia Polii Pensiun dari Badminton, Sampaikan Pesan Perpisahan untuk Apriyani Rahayu

PIKIRAN RAKYAT - Greysia Polii telah menyatakan pensiun dari dunia bulutangkis, dan menggelar perpisahan bertajuk 'Testimonial Day' di final Indonesia Masters 2022.

Dengan Greysia Polii pensiun dari dunia bulutangkis, Apriyani Rahayu yang sempat berpasangan kembali menjadi sorotan dalam acara perpisahan yang digelar di final Indonesia Master 2022 hari ini.

Melepas Greysia Polii untuk pensiun dengan tenang, Apriyani Rahayu telah memberi kejutan medali emas bersama pasangan barunya, Siti Fadia Silva Ramadhanti lewat laga perdana mereka di SEA Games 2022 lalu.

Apriyani Rahayu pun sempat membuat pernyataan terima kasih untuk sosok Greysia Polii yang membentuk dirinya hingga tetap meraih prestasi dengan pasangan baru.

"Terima kasih kakak @greyspolii dan teman-teman WD INA yg sudah selalu support dan mendoakan saya @fadiasilva_r bisa mendapatkan hasil yg baik ini (medali SEA Games 2022)," tulis Apriyani Rahayu dalam akun Instagram @r.apriyanig pada Senin, 23 Mei 2022 lalu.

Sebelum acara perpisahan itu, Apriyani Rahayu kembali membuat Greysia Polii lebih bahagia dengan melangkah bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti ke final Indonesia Master 2022.

Greysia Polii bahkan mengaku waktunya memang telah selesai, tetapi perjuangan akan tetap dilanjutkan oleh Apriyani Rahayu.

"I am proud of @r.apriyanig how she lead @fadiasilva_r going through the final of Indonesia Masters 2022. My time has done but the legacy remains forever," tulis Greysia Polii dalam akun Instagram @greyspolii pada Sabtu, 11 Juni 2022.