Yeremia Rambitan Sebut Kalimat Tak Pantas Saat Sedang Live, Netizen: Ngerusak Citra Badminton Indonesia!

PIKIRAN RAKYAT - Pebulu tangkis Indonesia Yeremia Rambitan mendapat sorotan tajam perihal ucapannya yang dinilai tak pantas saat sedang melakukan sesi live di media sosial.

Dalam rekaman video yang beredar di medsos, Yeremia Rambitan menyampaikan candaan, namun terkesan kurang sopan. Video itupun viral.

Dalam rekaman yang beredar, Yeremia Rambitan sedang berada di dalam sebuah bus. Ia kemudian mengeluarkan komentar, "I love you and I want to f**k you" saat berbicara dengan seseorang yang belum diketahui siapa orang tersebut. Saat itu, ia sedang melakukan sesi Live di aplikasi sosial media Tiktok.

Saat sedang live tersebut, Yeremia Rambitan mengenakan baju pakaian kontingen Indonesia untuk SEA Games Vietnam.

Video perkataannya itu kemudian beredar luas ke Twitter. Netizen dan para penggemar badminton Indonesia mengecam sikap Yeremia. Mereka menyayangkan perbuatan yang dilakukan Yeremia Rambitan.

"Yere tanpa lu sadari, lu udah ngerusak citra badminton Indonesia yang udah dibangun ampe berdarah-darah sama senior seniormu. gws," ujar mochieuw.

"se-lambe2nya fajar gapernah ngomong asal ceplos kaya gini, apalagi si yere ini udah berkali2 bikin masalah di live. masih mau wajarin? nah he's cancelled," kata rubyjendugi.

"Apa yang dilakukan yere emang salah tapi please jangan bawa-bawa anak pelatnas lainnya," ujar bayuaris.