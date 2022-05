Fajar-Rian Mundur dari Final Thailand Open, Wajah Pasangan Jepang Tuai Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian-Muhammad Rian Ardianto memutuskan mundur atau kalah retired di babak final Thailand Open 2022. Keputusan tersebut dipilih setelah Fajar Alfian diduga menderita cedera dan tak mampu menyelesaikan pertandingan melawan pasangan Jepang Takuro Hoki-Yugo Kobayashi.

Babak Final Thailand Open 2022 berlangsung di Impact Arena, Pak Kret, Minggu 22 Mei 2022 sore WIB. Fajar-Alfian memutuskan kalah retired atas pasangan Jepang. Walhasil Takuro-Yugo tampil sebagai juara turnamen Thailand Open 2022.

Keputusan kalah retired yang diambil Fajar-Rian lantaran Fajar mengalami cedera di bagian belakang. Dari tayangan video saat pertandingan berlangsung, Fajar mengeluh sakit dan terlihat terus memegang pinggang bagian kiri.

Official pertandingan sempat menghentikan permainan. Namun, Fajar-Rian memutuskan mundur dari turnamen. Takuro Hoki-Yugo Kobayashi menang dengan skor 4-13.

Di sela-sela waktu ketika official menghentikan permainan, Takuro Hoki tampak gelisah. Pria Jepang itu khawatir dengan kondisi Fajar yang memang sedari awal laga tampil kurang fit.

Takuro Hoki terlihat maju mendekati bibir net dan bertanya kepada Rian Ardianto. Tidak begitu pasti soal apa yang ditanyakan Hoki, tetapi dari gesture yang ditunjukkan, ia terlihat khawatir dengan Fajar.

"Hoki still the same hoki yang khawatiran kl ada yg injury pas ong/teo lawan ka,son dan saat itu zaiyl cedera," kata salah satu pengguna Twitter @heysahl.

"Pasangan Jepang ini respect banget ya," kata @agaaann.