Link Live Streaming Badminton Asia Championships 2022 Rabu, 27 April Live Youtube

PIKIRAN RAKYAT - Pada perhelatan Badminton Asia Championships 2022, hari ini Rabu, 27 April 2022 sebanyak 11 wakil Indonesia dari sektor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putri akan bermain di babak 32 besar.



Adapun pertandingan wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2022, dapat Anda saksikan melalui siaran link live streaming yang dapat dijumpai pada akhir artikel ini.



Wakil Indonesia dari tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, akan bersua dengan wakil dari Thailand, Sitthikom Thammasin.



Secara catatan pertandingan Anthony Sinisuka Ginting melawan wakil dari Thailand tersebut, terakhir berhadapan pada kompetisi Japan Open 2019.

Anthony Sinisuka Ginting berhasil menang lewat rubber game dengan skor, 20-22, 21-17, 21-6.



Sementara Jonatan Christie akan mencoba kekuatan pebulutangkis wakil India, Sai Praneeth.



Secara catatan peringkat dunia, Jonatan Christie memang terhitung cukup di unggulkan



Jonatan Christie, yang akrab dengan sebutan Jojo ini, berada di peringkat 8, jauh jika dibandingkan dengan Sai Praneeth yang berada di peringkat 19 dunia.



Namun secara catatan pertemuan, pertandingan antara Jojo dengan wakil India tersebut diprediksi akan berjalan dengan sangat ketat.



Pasalnya, Kedua pebulutangkis tersebut telah bersua sebanyak 4 kali dengan berbagi 2 kemenangan.



Pada perjumpaan terakhir, pemain India tersebut mampu mengalahkan Jojo di Dunia 2019.



Pemain tunggal putra Indonesia lainnya yaitu Shesar Hiren Rhustavito juga berada dalam posisi unggulan saat menghadapi Lin Chun Yi.



Meski belum pernah bertemu, Shesar Hiren Rhustavito, yang akrab disapa Vito, merupakan pemilik peringkat 24 dunia, diharapkan tak kalah dari Lin yang menempati peringkat 91.

Dari keempat tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo harus bersua dengan Kento Momota yang merupakan unggulan 1 di ajang Badminton Asia Championships 2022 ini.



Tak diunggulkan, Chico memang harus bermain lepas dan mengambil banyak pengalaman melawan pemain tangguh seperti Kento Momota.



Berikut Jadwal Pemain Indonesia di 32 Besar BAC 2022 Rabu 27 April:



Lapangan 1



1. 08.00 WIB MS: Kento Momota (Jepang) vs Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) - laga urutan nomor 1



2. 08.40 WIB WS: Komang Ayu Cahya Dewi (Indonesia) vs HanYue (China) - urutan Nomor 2.



3. 10.40 WIB MS: Jonatan Christie (Indonesia) vs Sai Praneeth B. (India) - laga urutan nomor 5.



Jam dan Lapangan TBA



1. 10.00 WIB WS: Kim Ga Eun (Korea Selatan) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia)



2. 10.40 WIB WS: Stephanie Widjaja (Indonesia) vs An Se Young (Korea Selatan)



3. 10.40 WIB WD: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto (Indonesia)



4. 14.40 WIB WD: Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose (Indonesia) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

5. 14.40 WIB MS: Lin Chun Yi (China Taipei) vs Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia)



6. 16.00 WIB WD: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi (Indonesia) vs Zhang ShuXian/Zheng Yu (Cina)



7. 17.20 WIB WS: Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Zhang Yi Man (China)



8. 18.00 WIB MS: Sitthikom Thammasin (Thailand) vs Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia)



Pertandingan Badminton Asia Championships 2022 mulai babak kualifikasi hingga 16 besar dapat Anda saksikan melalui YouTube Badminton Asia.



Sedangkan TVRI dan Mola TV baru akan menyiarkan mulai dari babak perempat final hingga final.



Berikut link live streamingnya:



KLIK DISINI



