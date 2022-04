Nekat Ingin Daftar SEA Games Pakai Uang Sendiri, Sutjiati Narendra Bongkar Sikap Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini atlet senam ritmik, Sutjiati Narendra mendadak sita perhatian publik usai beberkan alasan pemerintah tak memberangkatkan cabang olahraganya ke ajang SEA Games 2022.

Sutjiati Narendra blak-blakan menuturkan bila pemerintah tak sanggup biayai tim senam ritmik terlebih dinilai tak berpotensi memberi medali bagi Indonesia.

"Yes (tidak diberangkatkan pemerintah), karena i've heard that very bad news that ya karena nggak ada dana om, pemerintah kita. Ada sih ada dana, tapi they prioritizing (mereka lebih memprioritaskan) atlet yang bisa membawa medali emas," katanya.

Kendati demikian, di sisi kecintaannya pada senam ritmik, ambisi Sutjiati untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional sangatlah tinggi.

"Sebenarnya Sutji pengen bawa nama Indonesia om, ya menang nggak menang namanya juga olahraga," ujar gadis berusia 18 tahun itu.

Oleh karena itu, meski tak mendapat dukungan materiel dari pemerintah, Sutji bertekad untuk tetap berangkat dengan berbekal uang saku sendiri.

"Habis dengar kabar ini saya dan pelatih memang sudah siap (berangkat pakai biaya sendiri), it's oke untuk cari pengalaman," tutur dia.

Sayang niat Sutji tak bersambut baik, kendati sudah siap merogok kocek pribadi untuk bertanding, hingga saat ini kabarnya pemerintah belum memberi respons positif.