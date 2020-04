Cerita Pertarungan Paling Brutal Muhammad Ali vs Joe Frazier

PIKIRAN RAKYAT - Muhammad Ali adalah salah satu legenda tinju yang paling dikenal di seluruh dunia. Pertarungan-pertarungannya tersiar di seluruh dunia dari Amerika, Asia hingga Afrika.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Guardian, Muhammad Ali pernah mengakui dalam sebuah wawancara bahwa Joe Frazier adalah salah satu musuh terberatnya selama berkarir di dunia tinju profesional.

Pada pertemuan pertama antara Ali dengan Frazier digelar di Madison Square Garden, New York 3 Agustus 1971. Dalam duel bertajuk 'The Fight of the Century itu, Ali menderita kekalahan untuk pertama kalinya. Laga itu pun berlangsung sengit sebanyak 15 ronde.

Baca Juga: Longsor Timbun Lahan Pertanian di Sukabumi, Petani Merugi Ratusan Juta Rupiah

Nama Ali sebelumnya menjadi terkenal setelah mengalahkan juara tinju kelas berat Sonny Liston pada 1964.

Laga Ali vs Frazier selanjutnya, digelar di Manila Filipina pada 1 Oktober 1975. Laga itu bertajuk The Thrilla in Manila.

Pertarungan di Manila dimenangkan Ali meski tanpa adanya gelar yang dipertaruhkan.

Baca Juga: Serikat Perusahaan Pers Dorong Pemerintah Berikan Insentif pada Media Terdampak COVID-19

Perseteruan antara Ali dan Frazier menjadi yang paling dikenal dalam sejarah dunia tinju.