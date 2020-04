Pesilat Jabar Diingatkan Target Juara Umum di Tengah Latihan Mandiri

PIKIRAN RAKYAT - Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah Jawa Barat, atlet Pelatda PON Cabor pencak silat tetap mengadakan latihan khusus.

Bahkan, sebagian masih di padepokan untuk menyelesaikan program yang diberikan pelatih.

Latihan mandiri merupakan solusi yang tepat untuk menjaga stamina, kebugaran dan pencapaian target atlet.

Baca Juga: Pemain Persib Ini tak Ingin Rugi Waktu, Latihan dan Baca Buku Bisnis Jadi Keseharian

Sehingga kedepan, diharapkan saat pelaksanaan PON XX/2020 di Papua mendatang, kondisinya tetap maksimal dan siap untuk bertanding.

Manager Pelatda pencak silat PON XX/2020, Mulyanani menjelaskan, pihaknya berupaya menjaga konsistensi atlet di tengah situasi yang sebenarnya kurang kondusif karena pandemi Covid-19.

“Bagi mereka yang latihan mandiri baik di rumah maupun di padepokan, dimohon selalu mengirimkan video sesuai instruksi pelatih. Meskipun sebenarnya agak sedikit kurang optimal karena tidak terpantau intensitas dan volumenya,” katanya di Bandung, Minggu (5/4/2020).

Mengenai target, dia menuturkan tetap konsisten menjadikan Cabor Pencaksilat sebagai Juara Umum. Karena, hal itu sudah menjadi tradisi setiap laga PON digelar.

“Sebenarnya agak berat dengan kondisi seperti ini, bahkan untuk rencana try in dan try out pun kita tertunda. Namun, kita komitmen dan optimistis Jabar tetap juara umum. Meskipun, melihat peta kekuatan persaingan provinsi lain juga patut diperhitungkan,” tuturnya.

Selanjutnya, dia berpesan untuk semua atlet agar tetap menjaga kesehatan, jaga Pola Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) serta lebih mengutamakan keselamatan.